С 1 июля минимальная зарплата в Польше составит $877 1 14.06.2023, 16:25

ВВП страны-соседки Беларуси растет.

13 июня премьер-министр Польши Моравецкий объявил, что с 1 июля этого года минимальная заработная плата составит 3600 злотых без вычета налогов (ок. 804 евро), передает «Польское радио».

Во время своего выступления после заседания кабинета министров Матеуш Моравецкий указал, что зарплата может еще увеличиться после нового года:

«За последние годы мы многое сделали для улучшения условий труда и восстановления достоинства работы и достойной заработной платы в Польше. Поэтому с первого июля минимальная заработная плата составит 3600 злотых, а после Нового года – мы еще увидим, каковы будут результаты дискуссий в Совете социального диалога – она превысит 4000 злотых (ок. 893 евро)», – подчеркнул он.

Кроме того, как заявила министр финансов Магдалена Жечковская, предположения правительства для проекта бюджета на следующий год предусматривают, что ВВП страны вырастет до 3%, а среднегодовая инфляция снизится до 6,6%.

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