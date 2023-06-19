Момент истины 3 Леонид Невзлин

19.06.2023, 11:10

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Леонид Невзлин

Пора и Западу, и Украине, и всем нам сосредоточиться на решении одного вопроса.

Посмотрел на самодовольную морду Путина, когда он излагал свои «мысли» в Питере. Старый, дряхлый, напомаженный дебил изрекает с «иронией» мыслителя всякую чушь. И весь цивилизованный мир реагирует, смеется, осуждает… или не осуждает в страхе, забившись в угол, как правительство Израиля на антисемитский выпад против Владимира Зеленского.

А меня не покидает грустная мысль. Неужели мы все такие жалкие, бессильные и недееспособные люди, что терпим это? Мне кажется, пора и Западу, и Украине, и всем нам сосредоточиться на решении одного вопроса – как максимально быстро и эффективно избавить мир от этой обезьяны с гранатой.

Каждый день гибнут украинцы. Лучшие из лучших. Гражданские, военные, дети, женщины, старики. На территории суверенного государства разлагающаяся мафиозная недоимперия бесчинствует в кровавом угаре. Преступление за преступлением, теракт за терактом. Безнаказанность только распаляет орков-рашистов. Кроме того, что мы терпим геноцид, терроризм, военные преступления, экологическую и гуманитарную катастрофы в Украине, мы все больше становимся заложниками этой ситуации. Запад, Америка, Европа не могут не понимать, что чем дольше продлится эта вакханалия, тем больше разгуляется Путин и его мафия. Его цель – навязать Западу свои условия сосуществования и выйти победителем из этой третьей мировой войны.

А чтобы этого не случилось, нужно один раз и навсегда покончить с обнаглевшей тварью, чтобы ни России, ни другим странам-изгоям, тоталитарным и мафиозным диктатурам было неповадно повторять попытки взять нас «за яйца» и сдавливать их по своему усмотрению. Момент истины не то что не за горами, он уже наступил.

Что делать?

Нанести тотальное поражение России в Украине.

Ликвидировать Путина и его окружение, возможно, физически, не рассуждая о возможных последствиях. Последствия при дальнейшем правлении путинской мафии будут хуже для всего человечества.

Прекратить бояться угрозы применения тактического ядерного вооружения Россией. А в случае применения – ответить так, чтобы желания и возможности его применить больше никогда и ни у кого не возникало.

Отбросить любые мысли и идеи о переговорах с Россией с Путиным и при Путине. Эти мечты и надежды – самообман.

Обеспечить Украине 100% гарантии на будущее, ускорить ее принятие в ЕС и НАТО, а до этого разместить на территории Украины базы НАТО с тактическим ядерным вооружением как условием выполнения гарантий Украине.

Легитимизировать российскую демократическую оппозицию как партнера Запада по управлению Россией после Путина, создав им дополнительные возможности вплоть до подготовки вооруженных формирований для смены власти в России.

Заставить Израиль примкнуть к коалиции против России, срочно начать решать проблемы Ближнего Востока, начиная с разоружения Ирана и ликвидации преступного режима исламских фундаменталистов, захвативших власть в стране, включая их военное крыло. При небольшой поддержке иранское общество само решит свою судьбу. Ни одна из революций в Иране в последнее время не была поддержана извне. Увы.

Убрать РФ из Сирии, обеспечить военную поддержку Израиля в случае нападения на нас с севера, юга и востока. Угроза такого нападения нарастает и может привести к большой кровопролитной войне, в которой придется использовать ядерное вооружение против Ирана, чего не хотелось бы по понятным причинам.

Не дать политическими и экономическими методами создать антизападную коалицию из стран-диктатур и стран-изгоев. Сегодня экономическое и военное преимущество на стороне Запада, и не использовать это для Америки и Европы просто преступно, в том числе в интересах своих народов и стран.

Не дать российским преступникам уйти от уголовного наказания, а России – от экономического, обеспечив возмещение ущерба Украине и другим пострадавшим от действий РФ в соответствии с законом.

Западу – перестать рассматривать войну России с Украиной как локальный конфликт. Локальных конфликтов с ядерной страной не бывает.

Победы нам! Слава Украине!

Леонид Невзлин, Telegram

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