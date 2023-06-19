СБУ уничтожила российский комплекс «Муром-М» и шесть единиц бронетехники 19.06.2023, 19:12

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Сотрудники СБУ уничтожили российскую систему радиоэлектронной разведки Муром-М с помощью беспилотника на востоке.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Цели отработала оперативная группа 3 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Россияне разместили комплекс радиоэлектронной разведки вблизи линии столкновения, чтобы круглосуточно отслеживать перемещение украинских бойцов, но наши бойцы смогли уничтожить его.

Кроме того, украинские защитники «отминусовали» еще четыре вражеских БМП-2, две МТЛБ вместе с 16 членами экипажа и минометный расчет.

Отметим, что «Муром-М» - это система для дальнего визуального наблюдения. Он оснащен оптической камерой с хорошим зумом, которая позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль в 8 км и людей в 4 км.

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