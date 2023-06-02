Клиенты «Альфа Банка» больше года выбивают замороженные деньги 2.06.2023, 11:03

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Что говорят в банке?

«Альфа Банк» рассказал, какая сейчас ситуация со средствами клиентов в доверительном управлении, которые из-за санкций оказались заблокированными у европейских и британских брокеров, пишет zerkalo.io.

В марте 2022 года «Альфа-Банк» остановил операции по счетам доверительного управления, после того как получил официальные уведомления от брокеров из Великобритании и стран ЕС о заморозке инвестиционных счетов доверительного управляющего банка. Эти ограничения были связаны с санкциями против Беларуси, введенными в связи с соучастием Лукашенко в войне против Украины.

С тех пор белорусы, которые пользовались услугой доверительного управления, пытаются вернуть свои деньги. Часть клиентов, которые вкладывали суммы в евро, смогли вернуть средства, правда с ощутимыми потерями. Но часть кредиторов до сих пор не знает, когда сможет вернуть свои активы.

Доверительное управление предполагает, что банк за определенную комиссию помогает клиентам инвестировать деньги — выбрать варианты, куда вложить средства, найти баланс между риском и доходностью. Средства могут вложить, к примеру, в акции иностранных компаний или биржевых фондов, еврооблигации. При этом деньги клиента могут вкладываться как в белорусские ценные бумаги, так и в иностранные.

Какая ситуация с замороженными активами клиентов

В «Альфа Банке» пояснили, что все еще заблокированы активы клиентов у четырех брокеров: по два — в Великобритании и Евросоюзе.

Один из европейских брокеров предложил местному регулятору варианты вывода средств клиентов белорусского банка для принятия решения о разблокировке. Ответ ожидают «в течение 4−6 недель». По второму брокеру точных ответов по срокам решения проблемы нет.

Что касается брокеров в Великобритании, управление по осуществлению финансовых санкций «информировало, что постарается принять решение по первому брокеру до 9 июня 2023 года».

- «Сити» — уполномоченный представитель банка летал в Москву для урегулирования всех технических формальностей. Процесс зачисления и перевода на клиентские счета ценных бумаг находится на финальных стадиях, — сообщили в банке.

Кроме этого купонные выплаты по облигациям Банка развития Беларуси заморожены на уровне платежного агента, обслуживающего эмиссию. «Ждем новое постановление cовмина и Нацбанка для организации получения выплат по еврооблигациям Минфина, находящихся в портфелях наших клиентов», — сообщили в банке.

Берет ли банк комиссию с клиентов за доверительное управление

В банке рассказали, что не взимают базовое вознаграждение по всем счетам доверительного управления.

К то же время, несмотря на проблемы с некоторыми активами клиентов по доверительному управлению, в «Альфа банке» анонсировали в будущем открытие счетов у брокера из ЕС, ОАЭ и «еще одной дружественной юрисдикции».

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