Польское правительство: Безвиз на «Славянский базар» - повод для новой волны нелегальной миграции 1 2.06.2023, 11:22

В Польше опасаются обострения миграционного кризиса на границе с Беларусью.

Россия и Беларусь продолжают гибридную операцию с использованием мигрантов, направленную на дестабилизацию Европы, в том числе Польши, заявил государственный секретарь канцелярии премьер-министра, заместитель министра — координатора специальных служб Польши Станислав Жарин.

«Маршрут нелегальной миграции, который ведет из Беларуси на Запад, остается активным и поддерживает миграционное давление на нашу восточную границу», — заявил он.

Он назвал потенциальным новым поводом для привлечения мигрантов из стран повышенного риска в Беларусь международный музыкальный фестиваль «Славянский базар в Витебске».

Безвизовый режим для его участников и гостей, по мнению Жарина, может привести к увеличению притока людей в Беларусь, что будет «использовано белорусскими спецслужбами для активизации гибридной операции, проводимой на нашей восточной границе».

30 марта Лукашенко подписал распоряжение, которым утверждены сроки фестиваля-основные мероприятия пройдут с 13 по 16 июля. В целях «расширения зрительской аудитории» распоряжением предусмотрен безвизовый порядок въезда в Беларусь для участников и гостей из 73 государств.

Как отметил Государственный пограничный комитет Беларуси, для безвизового въезда в страну этой категории иностранцев необходимо иметь действительный документ для выезда за границу, а также оригинальные или электронные билеты на мероприятия фестиваля в Летнем амфитеатре или концертном зале «Витебск».

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