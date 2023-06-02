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«Путин вел себя неадекватно, были вызваны дежурные медики»

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  • 2.06.2023, 11:54
  • 12,010
«Путин вел себя неадекватно, были вызваны дежурные медики»

Главу РФ напугал «человек из зеркала».

Российский телеграм-канал «Генерал СВР» со ссылкой на источники в Кремле сообщил новые детали о двойниках президента РФ Владимира Путина в связи с ухудшением состояния здоровья:

— Вчера у человека, похожего на президента России, был занят практически весь день.

Дублер провел встречу с руководителем фонда «Круг добра» протоиереем Александром Ткаченко, и встречался, правда в режиме видеосвязи, с семьями награжденными орденом «Родительская слава», наговорил очередных глупостей (куда без этого), посетил Федеральный детский реабилитационный центр, и встретился с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

В принципе, особых проблем, участвуя в мероприятиях вместо Путина, двойник не испытывает. Он вполне освоился в роли президента и вчера высказал в эфир свои мысли по поводу руководства страной, дескать, управлять легко, вот только бесполезно.

Двойник был исключительно искренним, он действительно считает, что отлично справляется с работой президента и его реально заботит, что от его деятельности «стране ни холодно ни жарко».

Дело в том, что дублер не особо посвящен в закулисье процессов принятия решений и в тонкости путинских методов реального управления системой. И это вполне устраивает Путина, он спокойно управляет процессами и принимает ключевые решения, передав публичную и медийную активность дублеру, который наивно полагает, что частично заменяет Путина в руководстве страной.

Двойник Путина, это действительно марионетка без шансов в обозримой перспективе стать автономным игроком, а вот смена кукловода вполне реальна, и на смену реальному президенту России Владимиру Путину может прийти «Путин коллективный», который имея в распоряжении болвана-двойника, может либо попытаться удержать систему, либо ее «законно» передать, например, «преемнику», назначив будущего преемника премьер-министром.

Сам президент России Владимир Путин вчера занимался проблемами фронта. Для этого он собрал в режиме видеосвязи совещание с представителями руководства военного блока.

Во время обсуждения перспектив развития событий на фронте президент потребовал в ближайшее время очередных результатов в плане «освобождения» новых территорий. Представители руководства военного блока пообещали, правда без всякого энтузиазма, но обещание дали, в ближайшие два месяца освободить несколько крупных населенных пунктов на территории Украины.

Вполне возможно представители руководства военного блока не врут и дали не пустые обещания президенту, а действительно освободят несколько крупных населенных пунктов на территории Украины от своего присутствия в результате контрнаступления ВСУ, если или когда оно начинается.

Выяснять как можно интерпретировать данные ему обещания президент не стал и закрыл совещание.

Вечером с Путиным произошел очередной странный случай. В 23:04 президент вызвал охрану, которые немедленно отреагировали и прибыли к Путину, застав его в ванной комнате прикрывающегося полотенцем.

Президент утверждал, что видел как «только что какой-то человек вышел из зеркала» и требовал проверить куда он делся и как мог проникнуть в его резиденцию незамеченным. Несмотря на крайнее удивление людей обеспечивающих безопасность президента, просьба Путина была выполнена, помещение ванной комнаты и спальни президента осмотрели, равно как и примыкающие помещения и конечно никого не нашли.

Доложив президенту о результате проверки, уже собирались покинуть Путина предоставив ему возможность продолжить водные процедуры, но президент начал упорствовать с требованиями найти «человека, который вышел из зеркала».

Исходя из того, что Путин вел себя неадекватно были вызваны дежурные медики, которые на протяжении более сорока минут вместе с оперативно вышедшими на связь членами семьи президента уговаривали его довериться медикам и принять лекарства. Вся история закончилась за полночь, когда Путин согласился наконец принять лекарства и уснул.

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