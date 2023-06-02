СБУ задержала агента белорусского КГБ 3 2.06.2023, 12:16

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Шпион наблюдал за северной границей Украины в Ровненской области.

Служба безопасности Украины официально заявила, что задержала агента белорусского КГБ. Речь идет о гражданине Беларуси, который имеет постоянный вид на жительство в Украине и продолжительное время проживает в Ровенской области.

Украинская спецслужба утверждает, что мужчина был завербован работником КГБ в начале полномасштабного вторжения России в прошлом году. Его заданием был сбор сведений об обороне границы с Беларусью и маршрутах передвижения военной техники.

В сообщении СБУ говорится, что мужчину задержали по месту жительства во время очередной попытки передачи разведданных. По версии украинской стороны, в поле зрения белорусского КГБ мужчина попал как бывший командир подразделения ВДВ. Он служил во времена СССР, принимал участие в войне в Афганистане.

Мужчина заключен под стражу.

Интересно, что в видеоролике задержания, опубликованном СБУ, видны двое мужчин, которые лежат на земле с руками, скрещенными на затылке. Но в итоге сотрудник спецслужбы уводит в наручниках только одного.

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