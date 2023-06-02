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Орбан пытается сорвать контрнаступление Украины

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  • 2.06.2023, 12:22
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Орбан пытается сорвать контрнаступление Украины
Виктор Орбан
фото: getty Images

Украинский МИД готовит ответ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что власти страны «считают необходимым не допустить контрнаступления украинской армии».

Он назвал проведение контрнаступления «кровавой бойней».

Орбан прикрылся тем, что «наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся», добавив, что «Киев может потерять больше военных, чем Москва».

«Прежде чем украинцы начнут контратаку, мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы достичь прекращения огня и начала мирных переговоров», – резюмировал он.

Журналисты LIGA.net обратились за комментарием к спикеру Министерства иностранных дел Украины Олегу Николенко. Он сообщил, что прокомментирует «чуть позже».

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