В Минске работница салона красоты убежала от налоговой через окно
- 2.06.2023, 12:36
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Дело касалось лазерной эпиляции.
В Минске работница салона красоты сбежала через окно от проверяющих из налоговой. Как рассказали в управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сбором по городу Минску, инцидент произошел 1 июня, когда проверяющие наведались в один из минских салонов красоты.
В частности, инспекторы установили, что лазерную эпиляцию в салоне оказывали без наличия специального на то разрешения (лицензии).
- В ходе проверки салона красоты одна работница так переволновалась, что покинула свое рабочее место через окно, - сообщили в управлении.
В ведомстве подчеркнули, что владельцы, которые намерены оказывать клиентам медуслуги, обязаны обращаться в Минздрав за соответствующим разрешением.
А клиентам салонов красоты в МНС предложили уточнять наличие у них лицензии. Это можно сделать на сайте Единого реестра лицензий.
К слову, со сбежавшей девушкой все в порядке, салон размещается на первом этаже, и побег через окно не принес увечий.