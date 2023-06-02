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В Минске работница салона красоты убежала от налоговой через окно

  • 2.06.2023, 12:36
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В Минске работница салона красоты убежала от налоговой через окно

Дело касалось лазерной эпиляции.

В Минске работница салона красоты сбежала через окно от проверяющих из налоговой. Как рассказали в управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сбором по городу Минску, инцидент произошел 1 июня, когда проверяющие наведались в один из минских салонов красоты.

В частности, инспекторы установили, что лазерную эпиляцию в салоне оказывали без наличия специального на то разрешения (лицензии).

- В ходе проверки салона красоты одна работница так переволновалась, что покинула свое рабочее место через окно, - сообщили в управлении.

В ведомстве подчеркнули, что владельцы, которые намерены оказывать клиентам медуслуги, обязаны обращаться в Минздрав за соответствующим разрешением.

А клиентам салонов красоты в МНС предложили уточнять наличие у них лицензии. Это можно сделать на сайте Единого реестра лицензий.

К слову, со сбежавшей девушкой все в порядке, салон размещается на первом этаже, и побег через окно не принес увечий.

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