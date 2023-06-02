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Motorola представила свою новую «раскладушку» с большим дисплеем на крышке

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  • 2.06.2023, 12:49
Motorola представила свою новую «раскладушку» с большим дисплеем на крышке

Теперь вспомогательный экран занимает почти всю верхнюю половину тыльной панели.

Motorola официально представила флагманскую «раскладушку» Razr 40 Ultra, дизайн и характеристики которой утекли в сеть еще зимой. Отличия от предшественника как внешние, так и по начинке, хотя чип остался прежним, пишет unian.net.

Главной фишкой нового поколения стал большущий внешний дисплей на всю крышку – на нем появляются уведомления и прочая полезная информация, а во время съемки он становится цифровым зеркалом.

Диагональ основного дисплея составляет 6.9 дюйма. Это pOLED-матрица с разрешением 2640×1080 пикселей, частотой 165 Гц, пиковой яркостью 1400 нит и поддержкой HDR 10+. Диагональ вспомогательного – 3.6 дюйма. У него 144 Гц, 1066×1056 пикселей и стекло Corning Gorilla Glass 7.

Внутри телефона установлены процессор Snapdragon 8+ Gen 1 и батарея на 3800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 33 Вт. Камер три: основная на 12+13 Мп с шириком и «селфи» на 32 Мп. Есть защита от воды и пыли IP52, а сканер отпечатков встроен сбоку.

Motorola Razr 40 Ultra уже доступен для заказа и поступит в продажу в Китае с 5 июня. Минимальная версия на 8/256 ГБ стоит 5699 юаней.

Вместе с Razr 40 Ultra Motorola представила модель складного смартфона попроще – Razr 40.

Младший аппарат отличается от «ультры» диагональю внешнего экрана – 1,47 дюймов, хотя основной все те же 6,9 дюйма. Процессор Snapdragon 7 Gen 1, а батарея даже больше – 4200 мАч. Цена – от 3999 юаней.

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