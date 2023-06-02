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Очень странная математика у россиян

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  • Сергей Фурса
  • 2.06.2023, 13:22
  • 6,758
Очень странная математика у россиян
Сергей Фурса

Если уж начали позориться, то до конца.

Российские террористы продолжают упрямо и энергично биться головой о стену киевской ПВО, выбрасывая лучшие свои ракеты только для одних им понятных целей.

А что для них в сухом остатке?

Берут шесть «Кинжалов», оружие Судного дня, от одного названия которого у Байдена должен случиться сердечный приступ, а у Медведева – истерика.

Плюсы: поцарапали Patriot и пробили колесо в одной из пусковых установок.

Минусы: мир понял, что россияне, как всегда, всем врали и их оружие не так страшно, а значит, можно побыстрее пересекать воображаемые «красные линии» и ускоренно давать Украине другое оружие, в первую очередь самолеты.

Берут десятки «Искандеров», которые не боятся ни санкций, ни юмора и должны пугать Европу своей близостью, и бросают их днем и ночью.

Плюсы: разбили окна Буданову.

Минусы: «Искандеры» насмешили всю Европу, и теперь их нет смысла бояться. И очень злой Буданов.

Очень странная математика у россиян выходит. Потерять имидж страны, вооружение которой может пугать весь мир, чтобы поцарапать Patriot и разбить окна Буданову. Для внутренней аудитории можно рассказывать, что вы уничтожили все Patriots и все центры принятия решений, однако внешний мир все прекрасно видит. И делает выводы. И если россиянам можно впаривать, что СВО идет по плану и скоро победа, то США и Европа все меньше и меньше боятся российского оружия, а Китай все больше в шоке от того, с кем ему приходится иметь дело. А такие выводы приводят к последствиям.

Но если уж ты начал позориться, то надо позориться до конца. И никакая математика Путина не остановит.

Сергей Фурса, Facebook

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