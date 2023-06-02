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Зеленский: Главное, чтобы контрнаступление увидела и ощутила Россия

  • 2.06.2023, 16:20
  • 1,662
Зеленский: Главное, чтобы контрнаступление увидела и ощутила Россия

Это одна из приоритетных целей Украины.

Россия должна увидеть и ощутить предстоящее украинское контрнаступление. Эта цель является одной из приоритетных для Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции с эстонским коллегой Аланом Карисом.

- Это не кино, мне сложно сказать, как вы увидите контрнаступление. Главное, чтобы это увидела Россия, и не только увидела, но и почувствовала. Особенно мы говорим о тех войсках, которые оккупировали нашу территорию. Деоккупация наших территорий - это и есть результат контрнаступления, - заявил глава украинского государства.

По его словам, когда украинские защитники начнут освобождать территории от россиян, украинцы поймут, что контрнаступление уже происходит.

Отметим, что сроки начала контрнаступления в Украине не раскрывают, поскольку это невыгодно со стратегической точки зрения.

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