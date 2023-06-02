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Полякам выплатят 14-ые пенсии

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  • 2.06.2023, 16:52
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Полякам выплатят 14-ые пенсии

На выплату смогут рассчитывать 8,3 миллиона поляков.

Четырнадцатые пенсии будут выплачиваться осенью. Об этом объявило Министерство семьи и социальной политики Польши. На прошлой неделе Сейм принял закон о введении постоянных дополнительных ежегодных денежных пособий для пенсионеров, передает «Польское радио».

Замминистра по делам семьи и социальной политики Польши Станислав Швед сообщил детали выплат четырнадцатых пенсий в ходе пресс-конференции в Варшаве. Как он подчеркнул, пособие будет выплачиваться получателям на тех же условиях, что и в 2021-22 годах.

«Получатели пенсий до 2 900 злотых будут получать минимальную пенсию в размере 1588 злотых, на руки она будет составлять 1445 злотых. Если кто-то превысит эту сумму, будет применяться правило злотый за злотый, т.е. насколько мы превысим этот предел, настолько пособие будет уменьшено до самой минимальной суммы в 50 злотых», - сказал Станислав Швед.

Как добавил замминистра, это означает, что верхним пределом для получения дополнительного пособия будет пенсия в размере 4 тыс. 400 злотых брутто. По оценкам Министерства семьи и социальной политики, на это пособие смогут рассчитывать 8,3 миллиона человек. В бюджете этого года на эти цели выделено 11,6 млрд. злотых.

Вместе с тринадцатой пенсией, выплаченной в апреле, и почти 15-процентной индексацией пенсий, в этом году пожилым людям в Польше будет выплачено более 70 млрд. злотых.

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