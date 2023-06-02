В Беларуси ночью обещают заморозки до -2°С

В Беларуси ночью обещают заморозки до -2°С1
- 2.06.2023, 17:12
- 1,398
Днем - штормовое предупреждение с красным уровнем опасности.
Предстоящей ночью на большей части Беларуси ожидаются заморозки, а на ближайшие дни объявили штормовое предупреждение с красным уровнем опасности. Велика вероятность возникновения пожаров в природных экосистемах. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.
В субботу, 3 июня, ночью ожидаются заморозки до -2°С.
«С 2 по 5 июня на большей части территории Гомельской области, а на остальной территории страны местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). 5 июня, в понедельник, чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс) распространится на большую часть Минской области и Минск», — говорится в сообщении.
Отметим, что во всех районах Беларуси введены либо запреты, либо ограничения на посещения лесов.