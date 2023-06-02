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В Беларуси ночью обещают заморозки до -2°С

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  • 2.06.2023, 17:12
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В Беларуси ночью обещают заморозки до -2°С

Днем - штормовое предупреждение с красным уровнем опасности.

Предстоящей ночью на большей части Беларуси ожидаются заморозки, а на ближайшие дни объявили штормовое предупреждение с красным уровнем опасности. Велика вероятность возникновения пожаров в природных экосистемах. Об этом сообщает Белгидромет Минприроды.

В субботу, 3 июня, ночью ожидаются заморозки до -2°С.

«С 2 по 5 июня на большей части территории Гомельской области, а на остальной территории страны местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс). 5 июня, в понедельник, чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс) распространится на большую часть Минской области и Минск», — говорится в сообщении.

Отметим, что во всех районах Беларуси введены либо запреты, либо ограничения на посещения лесов.

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