Украина начала разминировать линию фронта перед контрнаступлением 1 2.06.2023, 18:15

Процесс идет уже несколько недель.

Вооруженные силы Украины приступили к разминированию линии соприкосновения с российской армией перед большим контрнаступлением, пишет The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

Украинские силы установили тысячи мин вдоль фронта, которые теперь мешают тяжелой технике продвинуться на оккупированные территории и выдавить оттуда российскую армию.

Разминированием полей украинские инженеры и саперы занимаются с помощью западного оборудования, в том числе специально модифицированных машин на основе немецкого танка Leopard-2. Также для этого у Киева есть установки УР-77 «Метеорит», которые позволяет расчистить проходы через минные поля.

Но инженерных танков и других подобных инструментов ВСУ не хватает, говорит полковник Управления инженерных войск Украины Сергей Матвейчук. По его словам, лучшим вариантом для разминирования была бы штурмовая машина М1150 на основе М1 Abrams, но Киеву ее не предоставили.

В результате некоторым военным приходится заниматься расчисткой минных полей вручную. Саперы по ночам выходят в поля и убирают мины, рассказал командир одного из инженерных подразделений под позывным Климат. «У всех трясутся руки», — отметил 42-летний командир.

По его словам, процесс идет уже несколько недель. Как только саперы расчищают путь, устанавливаются знаки, чтобы показать направление на российские позиции. Однако Климат отказался говорить, где и какими методами идет разминирование.

В то же время остаются минные поля со стороны российской армии. Украинские солдаты говорят, что Россия установила по одной линии противотанковых мин, противопехотных мин и мин-ловушек. После этого идет еще одна линия противотанковых мин. Для их обнаружения ВСУ собирается использовать дроны, но с их помощью трудно разглядеть противопехотные мины.

Вслед за минными полями российской армии ВСУ ждет еще ряд преград — траншеи, канавы и небольшие реки. При этом в ходе контрудара украинским силам нужно будет двигаться быстрым темпом, чтобы не дать российским войскам подойти к району атаки, отмечает WaPo.

Украина активизировала ракетные удары в районе «сухопутного моста» России в Крым — оккупированных территорий на юге Донецкой и Запорожской областей. Это место может быть одним из направлений давно обещанного наступления ВСУ. В этом случае целью украинских войск станет выход к побережью Азовского моря.

30 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сроки начала контрнаступления ВСУ утверждены. «Это то, что максимально важно. Сроки относительно того, как мы будем двигаться. Будем. Решения приняты. Я благодарю каждого солдата и сержанта, офицера и генерала, каждую бригаду, которые подготовились», — сказал украинский президент.

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