В центре Шебекина загорелось здание 2.06.2023, 18:19

Фотофакт.

В центре Шебекина, который накануне подвергся масштабнейшему обстрелу, загорелось здание. Местные телеграм-каналы «Шепот Шебекино» и «Жесть Шебекино» публикуют фотографии с места пожара.

На снимках видно, что пожар возник на верхнем этаже двухэтажного дома по адресу Московская, 9. Сообщается, что в этом доме находятся офис компании спутникового ТВ, адвокатская контора и парикмахерская. Причина пожара неизвестна.

«Легион «Свобода России», бойцы которого взяли на себя ответственность за диверсии в Белгородской области, также опубликовал видео. На записи виден столп дыма над населенным пунктом, сообщается, что на видео — Шебекино. «Результат сосредоточения вражеских войск в городе», — отмечается в телеграм-канале организации, которая утверждает, что воюет на стороне ВСУ.

Жителей Шебекина уведомили о необходимости находиться в укрытиях из-за обстрелов, сообщает «Шепот Шебекино». В городе также остановили движение электричек.

Позже обстрел Шебекинского района прокомментировал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«В Шебекине от попадания снарядов загорелись квартиры в двух многоквартирных домах. Пожарные расчеты всё потушили. В Новой Таволжанке повреждено 7 частных домовладений, 2 хозпостройки и один автомобиль. Подомовой обход продолжается», — написал он в телеграм-канале.

В городе полностью отсутствует электроснабжение и водоснабжение, добавил губернатор.

Ранее Гладков сообщал, что в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа ВСУ обстреляли участок дороги. Осколки снарядов попали в проезжающие автомобили, в результате чего погибли две женщины, еще двух человек в тяжелом состоянии доставили в городскую больницу.

В ночь на 1 июня Шебекино подвергся масштабному обстрелу: город трижды обстреливали из установок «Град». Жителей города стали вывозить в безопасные районы. Одновременно диверсанты из «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона «Свобода России» попытались проникнуть в Белгородскую область через пропускной пункт «Шебекино» — его обстреливали из артиллерии и танков. Местные жители сообщали, что обстрелы города не прекращались с субботы.

Позже Гладков сообщил, что за минувшие сутки по Шебекенскому городскому округу выпустили 850 снарядов. «Погибших нет. К сожалению, к 12 пострадавшим ранее добавилось ещё 4 человека», — написал он.

За май Белгородскую область обстреляли 130 раз, подсчитало «Агентство». По оценке издания, это больше трети от всех сообщений об обстрелах региона с начала войны.

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