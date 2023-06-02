Резников встретился с главой Пентагона 2.06.2023, 18:47

Фото: министр обороны Украины Алексей Резников и его коллега Ллойд Остин (twitter.com/oleksiireznikov)

Договорились работать над победой Украины.

Украина и США продолжают работать по обеспечению победы Украины и восстановлению мира в Европе.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его страницу в Twitter.

Резников сообщил, что он рад встретиться со своим американским коллегой и крупным другом министром обороны США Ллойдом Остином.

«Партнерство Украина-США крепкое. Мы будем продолжать работать для обеспечения победы Украины и восстановления мира в Европе», - подчеркнул министр.

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