В Беларуси на продажу выставили дома дешевле $13 1 2.06.2023, 18:58

Какие варианты предлагают у озер и леса.

В едином реестре пустующих домов, через который продают недвижимость за одну базовую величину (37 рублей), есть расположенные в очень красивых уголках страны объекты — возле природных заповедников, рек и озер. Правда, состояние их не очень. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляют такие дома и где находятся.

На Полесье, в Ивановском районе, есть большой агрогородок Мотоль — населенный пункт с богатой историей. Прямо в нем есть два озера и одна речка, а в 20 км — заказник «Споровский».

На краю деревни продают пустующий одноэтажный кирпичный дом площадью почти 39 «квадратов». Он был введен в эксплуатацию в 1971 году. Комиссия не признала его аварийным и считает, что здание не грозит обрушиться. Рядом на участке находится сарай, степень его износа составляет 60%.

В этом же районе, в деревне Альба, тоже продается дом, но он в худшем состоянии, чем предыдущий — его износ 80%. Строение деревянное одноэтажное, площадью почти 43 «квадрата». Был введен в эксплуатацию в 1965 году.

Рядом находится практически полностью разрушенный сарай, степень его износа составляет 90%.

Недалеко от деревни — заказники «Ружанская пуща» и «Бусловка», есть небольшие речушки и озеро.

В озерном крае — Лепельском районе — продают несколько заброшенных домов, причем некоторые находятся в одной деревне. Однако в некоторых населенных пунктах давно никто не живет.

Такая недвижимость есть в деревне Красное Село, это одноэтажный дом из бревен с износом на 75%. В какую сторону от деревни не пойдешь — обязательно выйдешь к озеру, потому что в округе их около десяти.

Есть объекты в Свислочском районе Гродненской области. К примеру, в городском поселке Порозово, который стоит на реке Россь и известен с XV века, за 37 рублей продают дом из бруса. Он изношен на 68%. Недвижимость занимает площадь 40 м2.

Рядом расположены пристройка и колодец, степень их износа составляет 70%.

Недалеко от Мозыря есть деревня Борисковичи, через которую протекает река Тур, а недалеко есть природный заказник «Алес». В населенном пункте продают деревянный дом площадью чуть больше 76 «квадратов».

Дом с износом 50% продают в Крупском районе в городском поселке Бобр, который стоит на реке с одноименным названием. Объект построен из бревен, занимает площадь 55 м2. Его ввели в эксплуатацию в 1950 году.

В Островецком районе Гродненская области есть деревня Березовка, расположена она недалеко от реки Вилия и заказника «Сорочинские озера». Там за одну базовую продают полностью разрушенный дом. Правда, фото объекта в реестре нет.

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