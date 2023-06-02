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Обманувшему украинцев экс-главному пограничнику Беларуси подарили шашку, лодку и автомат

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  • 2.06.2023, 19:41
  • 2,458
Обманувшему украинцев экс-главному пограничнику Беларуси подарили шашку, лодку и автомат
Анатолий Лаппо

После начала полномасштабной войны глава ГПСУ Дейнеко передал Лаппо 30 сребреников.

Сегодня в Государственном пограничном комитете бывший его председатель Анатолий Лаппо попрощался с боевым знаменем.

Лаппо руководил ГПК более 6 лет. Новым главой ведомства назначен Константин Молостов.

Вручая Анатолию Лаппо сувенирную драгунскую шашку «Ермак», новый председатель Госпогранкомитета Константин Молостов выразил «слова большого уважения от имени офицеров ведомства и всего личного состава органов пограничной службы», пишет сайт ведомства.

Судя по фото, Лаппо подарили также лодку и автомат. Сувенирный или нет, не сообщается.

После начала полномасштабной войны глава ГПСУ Сергей Дейнеко передал Лаппо 30 сребреников за предательство и лживые обещания не предоставлять территорию Беларуси для нападения РФ.

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