Российский оккупант «взлетел» от успешной работы артиллерии ВСУ 2.06.2023, 20:20

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Видео.

В 72 бригаде имени Черных Запорожцев показали уничтожение артиллерией группы российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала бригада в Facebook.

«Мы не знаем, «кто» и «как» учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж», – говорится в сообщении.

На видео подразделение оккупантов идет по ровной местности, после чего его «накрывает» удар украинской артиллерии.

Один из оккупантов «взлетает» над землей из-за силы попадания.

После этого бойцы ВСУ наносят повторный удар по оставшимся в живых россиянам.

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