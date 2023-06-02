Российский оккупант «взлетел» от успешной работы артиллерии ВСУ
- 2.06.2023, 20:20
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Видео.
В 72 бригаде имени Черных Запорожцев показали уничтожение артиллерией группы российских оккупантов. Соответствующее видео опубликовала бригада в Facebook.
«Мы не знаем, «кто» и «как» учит российских пилотов летать. А вот российскую пехоту летать учит наша артиллерия. Действительно – высший пилотаж», – говорится в сообщении.
На видео подразделение оккупантов идет по ровной местности, после чего его «накрывает» удар украинской артиллерии.
Один из оккупантов «взлетает» над землей из-за силы попадания.
После этого бойцы ВСУ наносят повторный удар по оставшимся в живых россиянам.