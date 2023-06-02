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В части Белгородской области запретили движение гражданского транспорта

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  • 2.06.2023, 21:49
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В части Белгородской области запретили движение гражданского транспорта

Из-за обстрелов.

Правительство Белгородской области приняло решение перекрыть движение транспорта на некоторых участках дорог поблизости от Шебекина. Запрет будет действовать до 30 июня.

Запрет распространяется не только на движение, но и на стоянку транспортных средств. Речь идет о четырех трассах:

Белгород – Шебекино – Волоконовка (от Разумного до Вознесеновки)

Шебекино – Короча (от Вознесеновки до Дмитриевки)

Шебекино – Неклюдово – Алексеевка (от Шебекино до Чураево)

Маслова Пристань – Батрацкая Дача (от Масловой Пристани до Поляны)

Автобусы, маршрут которых проходил через Шебекино, теперь будут идти в объезд через Новый Оскол и Волоконовку, а по маршруту № 719 автобусы временно перестанут ходить. Также из-за обстрелов отменен пригородный поезд из Белгорода в Нежеголь.

С 1 июня Шебекино подвергается массовым обстрелам. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщает о том, что по городу выпускается несколько сотен снарядов в день. Часть населения покинула этот населенный пункт, там отмечены случаи мародерства.

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