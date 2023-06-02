Twitter сменит логотип и название 2.06.2023, 22:01

Илон Маск подтвердил планы по ребрендингу соцсети.

Бизнесмен и владелец Twitter Илон Маск подтвердил, что намерен сменить название и логотип соцсети.

О грядущем ребрендинге рассказал аккаунт T(w)itter Daily News. Говорилось, что Twitter будет официально переименован в X. Комментируя этот пост, Маск написал: «Это правда». Однако деталей он не привел.

Напомним, в апреле стало известно, что Twitter был поглощен компанией X Corp. и переехал в Неваду. Владельцем обеих компаний является Илон Маск.

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