«Манчестер Юнайтед» готов заплатить футболисту, лишь бы он покинул клуб 5 2.06.2023, 22:25

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Руководство «красных дьяволов» предложило защитнику 10 миллионов фунтов.

От самого дорогого защитника мира до ненужного футболиста. Такой путь покорился Гарри Магуайру за четыре года.

Летом 2019 года МЮ приобрел защитника у «Лестера» за 80 миллионов фунтов, а теперь он не попадает в основной состав. В нынешнем сезоне защитник вышел в старте только в 16 случаях из 61 возможного.

Поэтому руководство «Манчестер Юнайтед» стремится избавиться от футболиста уже этим летом. Цена не должна отпугнуть потенциальных претендентов. В настоящее время трансфер Магуайра оценивается в 30 миллионов. Проблемой для покупателя станет зарплата игрока.

Как сообщает Daily Mail, у центрбэка осталось еще два года по контракту на 190 тысяч в неделю. В связи с тем, что в новом клубе он вряд ли будет получать такую сумму, «Юнайтед» готов компенсировать защитнику годовой заработок и заплатить в качестве компенсации 10 миллионов, лишь бы он согласился на переход.

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