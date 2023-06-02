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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить футболисту, лишь бы он покинул клуб

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  • 2.06.2023, 22:25
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«Манчестер Юнайтед» готов заплатить футболисту, лишь бы он покинул клуб

Руководство «красных дьяволов» предложило защитнику 10 миллионов фунтов.

От самого дорогого защитника мира до ненужного футболиста. Такой путь покорился Гарри Магуайру за четыре года.

Летом 2019 года МЮ приобрел защитника у «Лестера» за 80 миллионов фунтов, а теперь он не попадает в основной состав. В нынешнем сезоне защитник вышел в старте только в 16 случаях из 61 возможного.

Поэтому руководство «Манчестер Юнайтед» стремится избавиться от футболиста уже этим летом. Цена не должна отпугнуть потенциальных претендентов. В настоящее время трансфер Магуайра оценивается в 30 миллионов. Проблемой для покупателя станет зарплата игрока.

Как сообщает Daily Mail, у центрбэка осталось еще два года по контракту на 190 тысяч в неделю. В связи с тем, что в новом клубе он вряд ли будет получать такую сумму, «Юнайтед» готов компенсировать защитнику годовой заработок и заплатить в качестве компенсации 10 миллионов, лишь бы он согласился на переход.

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