Букмекеры назвали фаворита финала Лиги чемпионов 2.06.2023, 23:11

В финале сыграют «Манчестер Сити» и «Интер».

10 июня в Стамбуле на Олимпийском стадионе Ататюрка состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и итальянский «Интер».

Букмекеры считают англичан явными фаворитами предстоящего поединка. Коэффициент на победу «Ман Сити» в основное время составляет 1,46, на ничью – 4,90, а на победу «Интера» – 7,30.

При этом коэффициент на завоевание кубка с учетом возможного овертайма и серии пенальти на «горожан» – 1,21, а на миланцев – 4,80.

Наиболее вероятным точным исходом финала аналитики считают минимальную победу британцев со счетом 1:0 с коэффициентом 6,30.

Для «Манчестер Сити» это будет второй финал Лиги чемпионов в истории клуба, но при этом команда пока не завоевывала трофей турнира, тогда как «Интер» трижды становился победителем ЛЧ и дважды играл в финале.

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