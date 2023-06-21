Бродячих котов и собак в Беларуси становится все больше 2 21.06.2023, 16:37

Проблема из года в год набирает обороты.

Немногие из отловленных животных получают новых владельцев, около 70% в соответствии с законодательством обречены на гибель.

Проблема, связанная с количеством бродячих животных на улицах, с каждым годом набирает в Беларуси обороты, сообщил на пресс-конференции начальник управления жилищным хозяйством Минжилкомхоза Андрей Ромашко.

«Проблема из года в год набирает обороты, количество отловленных бродячих котов и собак с каждым годом увеличивается. Так, если в 2022 году по всей стране было отловлено порядка 22 тысяч животных, то за пять месяцев текущего года это количество составляет уже 10 тысяч», - отметил он.

Говоря о судьбе этих животных, Ромашко сообщил, что лишь немногие из них получают новых владельцев. По его словам, в прошлом году около 10% от всех отловленных в республике животных были возвращены их владельцам, 20% - обрели новых хозяев.

«То есть 70% этих животных, к сожалению, в соответствии с законодательством обречены на гибель», - добавил он.

Обращение с животными и законодательство

«Проблема в том, что сегодня вопросы обращения с животными регулируется только постановлением правительства, но в большей степени этот документ распространяется на правила содержания домашних животных в жилищном фонде», - отметил начальник управления.

Ромашко напомнил, что в Беларуси необходимо регистрировать домашнее животное после его приобретения.

«Сегодня регистрация осуществляется местными исполнительными и распорядительными органами через службу «одно окно», но вместе с тем процесс регистрация не совершенен, потому что, как правило, животных в дальнейшем сложно идентифицировать, если владелец этого не захочет», - пояснил представитель профильного ведомства.

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