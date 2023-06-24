Россияне скупили почти все билеты на авиарейсы из страны 6 24.06.2023, 16:39

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Остались лишь билеты в Ереван по астрономическим ценам.

На фоне происходящего в Ростове-на-Дону и Воронеже россияне стали предпринимать попытки покинуть Россию.

Telegram-канал Baza сообщает, что сейчас в продаже практически не осталось прямых авиабилетов в другие страны.

Люди приобрели себе места на рейсы в Стамбул, Астану и Тбилиси – попасть туда прямым перелетом из Москвы уже невозможно. Также очень трудно уехать из страны с пересадками.

На данный момент осталось только несколько прямых билетов до Еревана, который обойдется почти в 200 тысяч российских рублей. Ранее до мятежа он стоил около 10 тысяч российских рублей.

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