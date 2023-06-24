ЧВК «Вагнер» уничтожил за сутки семь бортов ВКС РФ

ЧВК «Вагнер» уничтожил за сутки семь бортов ВКС РФ6
- 24.06.2023, 20:12
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Суточные потери ВКС РФ превысили потери в ходе рейда 13 мая в Брянской области.
Как сообщает «Военный осведомитель», всего в результате похода ЧВК «Вагнер» на Москву было потеряно семь бортов ВКС РФ, включая:
— 3 вертолета РЭБ Ми-8МТПР;
— 1 транспортный Ми-8;
— 1 ударный Ка-52;
— 1 транспортно-боевой Ми-35М;
— 1 Ил-22 ВзПУ (воздушный пункт управления).
Таким образом, текущие суточные потери ВКС РФ превышают "трагедию" 13 мая в Брянской области, когда из-за засады ЗРК MIM-104 Patriot было потеряно сразу четыре борта ВКС РФ.