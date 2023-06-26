Свидетели гибели режима Лукашенко Артем Черников

26.06.2023, 12:44

6,598

Теперь настало время для конкретных шагов.

Исторический шаг — принятие беспрецедентной резолюции на Международной конференции труда, вводящей в действие параграф 33 — отражает осознание международным сообществом серьезности нарушений прав человека, совершаемых в нашей стране, а также необходимости применения мер воздействия. Рабочие, активисты и политические заключенные Беларуси получили надежду, что это станет отправной точкой для более активного вмешательства и принятия дополнительных санкций против диктаторского режима Лукашенко. Теперь настало время для конкретных шагов, чтобы продолжать нашу борьбу.

Сейчас наступает момент, когда международное сообщество и национальные правительства должны проявить решительность и единство в борьбе за защиту прав и свобод наших рабочих и активистов — проявить чудо демократии. Резолюция Международной организации труда (МОТ) стала мощным инструментом, который должен быть использован для дальнейшего давления на режим Лукашенко и обеспечения соблюдения международных норм и стандартов. За этой резолюцией просто обязано следовать усиление санкций

В свете принятия резолюции Международной организации труда, нам следует начать сотрудничество с профсоюзами других стран для поддержки выполнения данной резолюции. Это реальный инструмент солидарности. Один из ярких примеров такой солидарности — нидерландский профсоюз FNV. Я лично общался с ними, рассказывал о ситуации в нашей стране. Вместе с ними мы писали письма в МОТ. Этот профсоюз активно проявляет свою позицию в отношении ситуации в Беларуси и оказывает помощь в борьбе за соблюдение прав трудящихся. FNV не только составлял обращение к Международной организации труда, но и направлял письма в различные инстанции, призывая прекратить репрессии в нашей стране. Мне было приятно получить письмо от них, где они рассказали, что FNV был участником процесса принятия резолюции.

Поэтому нам реально необходимо обращаться к профсоюзам по всему миру с просьбой оказать нам помощь в прекращении репрессий и нарушений прав человека в Беларуси. Поддержка и солидарность имеют огромное значение для нас. Объединенные усилия рабочих и профсоюзов всего мира могут оказать давление в своих странах для усиления санкций, что будет способствовать изменениям в нашей стране.

Лукашенко частично удалось выкрутиться после введенных ранее санкций. Его стратегический шаг — переключение внимания на азиатский и африканский рынки. Для достижения общих целей демократии, страны Запада могут использовать свои экономические возможности как способ давления на режим Лукашенко. Важно активизировать дипломатические и экономические усилия, чтобы создать условия для сотрудничества с теми странами, которые будут готовы выступить против режима Лукашенко.

Установление четких условий и требований в рамках договоров и бартерных сделок поможет не только ограничить экономическую поддержку для диктаторского режима, но и способствовать дальнейшей изоляции его на международной арене. Расширение географии и активизация сотрудничества с другими регионами мира создают дополнительные инструменты для достижения перемен в Беларуси и защиты прав работников. Такой подход не только оказывает экономическое давление на режим, но и положительным образом влияет на демократическую политику в целом, расширяя ее зону влияния. В этом случае выигрывают все.

Также крайне важно рассмотреть возможность применения вторичных санкций против стран, которые оказывают поддержку режиму диктатора. Эти санкции направлены на те страны, которые предоставляют финансовую, политическую или иную помощь, способствующую сохранению режима Лукашенко на плаву. Это еще один из эффективных инструментов, которые международное сообщество может использовать для пресечения поддержки диктатуры в Беларуси. Эти санкции могут включать ограничения на торговлю, финансовые операции и дипломатические отношения с теми странами, которые нарушают международные нормы и продолжают поддерживать режим Лукашенко.

Хотя бы разовое применение вторичных санкций даст сильный сигнал всем странам, что сотрудничество с диктаторским режимом не останется безнаказанным. Это является частью широкой стратегии международного сообщества по привлечению к ответственности и прекращению репрессий в Беларуси, а значит и необходимым шагом.

Для достижения положительных изменений в Беларуси необходимо активно расширять информационное поле и кричать о проблеме на международной арене. Международное сообщество должно продолжать говорить о нарушениях прав человека, репрессиях и нарушениях международного права, которые происходят в нашей стране. Это поможет удерживать внимание и поддержку со стороны других государств и организаций, и убедит их в необходимости принятия мер для прекращения этих нарушений.

Еще одним шагом является возвращение проблемы Беларуси в повестку дня на международном уровне. Напоминать о ситуации нужно на каждом шагу и, конечно же, необходимо прямым текстом «пинать» всех политических лидеров, многочисленные организации, что настало время действовать. Мы должны требовать отчетности и следить за выполнением резолюции Международной организации труда. Лукашенко и его режим должны понести ответственность за нарушения прав человека и отказ от демократических принципов.

Не забывать про важную составляющую этой проблемы — активная поддержка режимом Лукашенко в войне Путина, что для многих стран может оказаться ключевой. Прямым текстом заявлять, что невозможно одной рукой помогать Украине, а второй оставлять Лукашенко безнаказанным. Международное сообщество должно обращать внимание на связь между диктатурой в Беларуси и ее ролью в преступной войне. Это дополнительный и мощный аргумент для принятия более решительных мер и санкций в отношении режима Лукашенко.

Путем активного информационного противостояния, постоянного призыва к ответственности и настойчивого требования выполнения резолюции Международной организации труда, мы сможем добиться изменений в Беларуси и достичь свободы и справедливости для нашего народа.

Все вышеперечисленные тезисы указывают на важность и эффективность объединенных действий рабочего движения, да и вообще любого активизма в борьбе против режима Лукашенко. История доказывает, что коллективные усилия могут преодолеть даже самые жестокие и авторитарные режимы.

Я не устаю повторять: «Читайте историю Польши! Мы можем черпать вдохновение и надежду из истории борьбы польского профсоюза Solidarność». С помощью своей решимости они смогли преодолеть репрессии и изменить политическую ситуацию в своей стране. Этот пример демонстрирует, что даже в самых трудных обстоятельствах возможно достичь позитивных изменений и освободиться из диктаторских лап.

Сегодня мы видим, как международное сообщество, включая профсоюзы и правительства других стран, проявляет свою поддержку и солидарность с нашим борющимся рабочим движением. Обращения, письма и поддержка со стороны нидерландского профсоюза FNV — это лишь один пример активного участия и помощи, которую мы можем получить.

Мы имеем возможность расширить географию нашей борьбы, если не будем забывать, что у нас есть от природы голос, которым мы можем кричать. Обращаясь за поддержкой к рабочим коллективам по всему миру, мы делаем те самые шаги, которые мы постоянно спрашиваем у других: «Что нам делать». Вот ответ! Начинай действовать с малого. Принятие резолюции доказательство того, что даже один тихий голос может стать частью гула на стадионе.

В заключение, мы должны сохранять оптимизм и веру в силу нашего объединенного движения. Поругаться между собой мы всегда успеем. В данном случае практика показывает, что изменения возможны, именно мы меняем ситуацию в Беларуси. Мы точно станем свидетелями свободы, справедливости и демократии в нашей стране. Но только продолжая борьбу, призывая к выполнению резолюции Международной организации труда и требуя ответственности от режима Лукашенко.

Наша сила в единстве, у нас точно есть способность изменить будущее. Вместе мы можем достичь перемен и создать путь домой в лучшую, свободную и демократическую Беларусь, которую мы все заслуживаем, за которую боремся.

Жыве Беларусь!

Артем Черников, «Баста!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.