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При рейде РДК в Новую Таволжанку были ликвидированы минимум 14 российских солдат

  • 28.06.2023, 20:06
При рейде РДК в Новую Таволжанку были ликвидированы минимум 14 российских солдат

Все военнослужащие были уроженцами Псковской области.

Как минимум 14 российских военнослужащих погибли при заходе воюющего на стороне Украины Русского добровольческого корпуса в село Новая Таволжанка Белгородской области в начале июня. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По его словам, все военнослужащие были уроженцами Псковской области.

Ведерников сказал, что похороны погибших прошли на прошлой и этой неделе. Ещё 10 бойцов, по словам Ведерникова, попали в плен. Трое из них уже обменяны. Губернатор не уточнил, шла ли речь о военнослужащих-контрактниках или срочниках.

Это первое официальное заявление российских властей о потерях в Новой Таволжанке.

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