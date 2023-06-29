В Гродно запретили купаться в Немане 29.06.2023, 16:39

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Можно только загорать на берегу.

В Гродно запретили купаться в Немане из-за отклонений от нормы в пробе воды. Запрет касается всех городских пляжей, а детям к тому же нельзя купаться в озере Юбилейном, сообщили в Гродненском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

В уведомлении говорится, что запрет на купание в Немане введен с 28 июня. Плавать и заниматься водным спортом детям и взрослым нельзя на всех трех гродненских пляжах — Центральном, Лососно и Пышки.

Это связано с тем, что в пробе воды из реки выявлено превышение индикаторного микробиологического показателя безопасности.

Кроме того, детям запрещено купаться и в озере Юбилейном.

Также нельзя заходить в воду в пруду агрогородка Луцковляны Гродненского района.

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