После скандала с Орбаном правительство Венгрии призвало к «миру» картой России с Крымом 4 3.06.2023, 8:40

5,116

Опубликовано позорное видео.

Правительство Венгрии призвало к «скорейшему миру в Украине», опубликовав ролик, в котором временно оккупированный Крым не изображен украинской территорией. Об этом сообщает местное издание Nepszava.

Закадровый голос рассказывает, что «десятки тысяч детей остались сиротами, сотни тысяч домов разрушены, более десяти миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома, но война продолжается и может легко стать глобальной».

При этом у Орбана не отметили, что причиной тому стало вторжение российских войск на территорию Украины.

На одном из фрагментов появляется карта Крыма, на которой остров не изображен украинской территорией: Украина обозначена на венгерской карте красным цветом, в то же время Крым «разрисовали» таким же, как и окружающие территории.

В конце видео правительство Венгрии призывает к прекращению огня, добавляя, что «только мирные переговоры могут спасти жизнь и положить конец разрухе».

В описании под видео на YouTube говорится, что «никто не может выиграть эту войну».

2 июня 2023 года премьер Венгрии Виктор Орбан назвал проведение украинского контрнаступления «кровавой бойней» и выступил за то, чтобы мирные переговоры начались до наступательных действий Украины. Он прикрылся тем, что «наступающая сторона несет большие потери, чем обороняющаяся», добавив, что «Киев может потерять больше военных, чем Москва».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».