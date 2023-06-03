Под Мелитополем партизаны подорвали машину с целой «бригадой» предателей Украины 2 3.06.2023, 8:52

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Авто с «поклонниками Кремля» взлетело в воздух прямо у пункта назначения.

Во временно оккупированной Михайловке под Мелитополем Запорожской области подорвали авто с четырьмя коллаборантами, передает dialog.ua.

Все, находившиеся в авто, были уничтожены. По предварительной информации, среди ликвидированных предателей Украины был местный бизнесмен Давидюк - владелец кафе «Гетьман», который радостно принимал в своем заведении оккупантов РФ и ФСБ.

Городской голова Мелитополя Иван Федоров уточнил, что перед последней поездкой в своей жизни предатели Украины решили отдохнуть в местном кафе: «Однако немного не добрались - авто с четырьмя поклонниками Кремля взлетело в воздух прямо у пункта назначения».

В ТГ-канале «Гнила черешня» отметили:: изначально партизаны рассчитывали, что коллаборанты будут ехать на другой машине, но решили заминировать и другое авто пособника оккупантов.

Позже оказалось, что они перестраховались не зря.

Представитель оккупационной «администрации» Запорожской области Владимир Рогов подтвердил взрыв. По его данным, детонировал автомобиль, принадлежащий местному предпринимателю Сергею Г. Бизнесмен погиб, о судьбе его трех пассажиров коллаборант ничего не уточнил.

Место и обстоятельства взрыва Рогов также не раскрыл.

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