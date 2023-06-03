В Госдуме обвинили Путина в провале целей РФ в Украине 6 3.06.2023, 12:01

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Депутат от «Единой России» подвел итоги «СВО».

России не удалось достичь ни одной из целей, которые поставил президент Владимир Путин при вторжении в Украину, признал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, член «Единой России» Константин Затулин, сообщает The Moscow Times.

Официально было заявлено, что Россия собирается добиться «денацификации, демилитаризации и нейтралитета Украины», а также «защитить» жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, напомнил депутат.

«По какому из этих пунктов мы достигли результата? Ни по одному. Более того, некоторые из них перестали иметь всякий смысл. Например, нейтралитет Украины. Какой смысл имеет выдвижение этого требования? Никакого на данный момент. Она не будет нейтральной, если останется существовать», — заявил Затулин.

Он считает, что при существующей поддержке Запада России не удастся захватить Украину, чтобы что-то с этим сделать. «Вопрос — останется Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать по итогам всего того, что происходит, или нет? Останется, потому что сил для того, чтобы это преодолеть, при той поддержке, которая им оказывается, — на самом деле, не хватает», — уточнил Затулин.

По его мнению, хотя руководство России и не высказывается на данную тему, оно «дает понять», что осознает сложившуюся ситуацию.

24 мая в Кремле заявили, что Россия выступает против заморозки войны в Украине и намерена добиться своих целей военным или другим доступным способом. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал среди уже свершившихся достижений аннексию четырех украинских регионов и то, что России «удалось изрядно потрепать военную машину Украины».

До этого он говорил, что требования Москвы к Киеву включают де-факто признание аннексии украинских областей: «Для России главное, чтобы <…> была обеспечена безопасность населения в новых российских регионах». Песков также отмечал, что оценки сроков завершения войны «не входят в компетенцию Кремля», но «противостояние с враждебными государствами» Запада не закончится в обозримой перспективе.

Недавно замминистра иностранных дел России Михаил Галузин перечислил актуальные требования Москвы к Киеву для достижения мира. Главными из них являются необходимость отказа Украины от планов вступления в Евросоюз и НАТО, а также признание «новых территориальных реалий». Помимо этого российские власти требуют от ВСУ сложить оружие, а от стран Запада — прекратить его поставки.

О том, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, но только при условии признания Киевом «геополитических реалий», говорил в марте этого года и сам Путин.

24 февраля 2022 года, объявляя о начале войны, российский президент назвал ее «спецоперацией по защите людей Донбасса», которые «на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима». Между тем в конце декабря выяснилось, что за менее чем год боевых действий в «ДНР» и «ЛНР» погибло больше мирных жителей, чем за 7 лет минских соглашений. Причем если верить данным российского омбудсмена Татьяны Москальковой, речь идет о трехкратном росте количества жертв.

Это не первая цель войны, которая была «достигнута» с точностью до наоборот. 24 февраля Путин заявил, что Россия не допустит приближения «военной машины НАТО» к своим границам. Однако после вторжения в Украину свои заявки на вступление в альянс подали Швеция и Финляндия. Последняя стала членом блока 4 апреля. Она имеет почти 1300 км сухопутной границы с Россией.

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