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Гиркин признал, что армия РФ не способна защитить Белгород

  • 3.06.2023, 15:13
Гиркин признал, что армия РФ не способна защитить Белгород

Вооруженные российские добровольцы за час продвинулись на 10 километров.

Террорист Игорь Гиркин-Стрелков загрустил по поводу беспомощности российской армии защитить свои границы в Белгородской области от нападения небольшого отряда повстанцев.

Об этом сообщает телеграм-канал «Украина 365».

«Если бы противник действительно решил провести большое наступление на Белгород, то я вынужден огорчить тех, кто верит, что у нас все хорошо и замечательно. Вряд ли они бы взяли Белгород с налета, но выйти на его окраины при том разгильдяйстве, которое было проявлено под Грайвороном, если бы противник ввел не батальон, а хотя бы пару бригад, они смогли бы легко, к сожалению», - посетовал Гиркин.

Также он дал пессимистичный прогноз для российской оккупационной армии после начала масштабного контрнаступления ВСУ, ведь резервов у путинских командиров почти не осталось.

«Берут на слабо Кремль, заставляют стягивать в места атак дополнительные силы и средства, прикрывать границу Российской Федерации всем, чем можно прикрыть. И даже если с Южного фронта не снимаются резервы, все равно это ослабляет наши силы перед их наступлением, потому бросаются в ход те резервы, которые в противном случае при их наступлении могли бы быть направлены как раз туда. Противник обладает численным преимуществом, противник сформировал большее количество частей и соединений – линейных, фронтовых общевойсковых, чем есть у нас», - пожаловался Гиркин.

Как сообщал сайт Charter97.org, бойцы «РДК» и легиона «Свобода России» начали вторую фазу военной операции на территории РФ.

Российские добровольцы прорвали границу РФ и продвигаются в направлении населенного пункта Шебекино Белгородской области.

Залпами из «Градов» уничтожено руководство российских военных в здании управления МВД в Шебекино. Кроме того, в ходе боев подбиты вражеский грузовик с боекомплектом и самоходный миномет «Тюльпан». Также российские добровольцы уничтожили скопление вражеской техники в поселке Новая Таволжанка, рядом с городом Шебекино.

Позже появилась информация, что российские добровольцы вошли в предместья Шебекино.

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