Минобороны Беларуси закупает беспилотники на миллион долларов 4.06.2023, 12:10

Дроны направляют в Брестскую область.

Министерство обороны Беларуси планирует закупить беспилотники на более чем $1 млн. Тендер на приобретение беспилотников появился 2 июня на сайте госзакупок.

Планируется закупка БПЛА двух видов – Supercam 350 (2 комплекта) и Supercam 150 (1 комплект). На эти аппараты ведомство планирует потратить 3 132 702 рублей (более $1 млн).

Пунктом поставки в Беларуси обозначен центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в городе Береза Брестской области.

Беспилотники Supercam – это разведывательные дроны, производимые в российском Ижевске. Преимущество таких беспилотников состоит в том, что они относительно дешевы и имеют достаточную дальность, чтобы пролетать над целями крылатых ракет. Также они используются Россией в войне с Украиной.

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