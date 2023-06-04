Минобороны Беларуси закупает беспилотники на миллион долларов
- 4.06.2023, 12:10
Дроны направляют в Брестскую область.
Министерство обороны Беларуси планирует закупить беспилотники на более чем $1 млн. Тендер на приобретение беспилотников появился 2 июня на сайте госзакупок.
Планируется закупка БПЛА двух видов – Supercam 350 (2 комплекта) и Supercam 150 (1 комплект). На эти аппараты ведомство планирует потратить 3 132 702 рублей (более $1 млн).
Пунктом поставки в Беларуси обозначен центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов в городе Береза Брестской области.
Беспилотники Supercam – это разведывательные дроны, производимые в российском Ижевске. Преимущество таких беспилотников состоит в том, что они относительно дешевы и имеют достаточную дальность, чтобы пролетать над целями крылатых ракет. Также они используются Россией в войне с Украиной.