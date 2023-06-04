закрыть
4 июня 2023, воскресенье, 19:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Гиркин: Червяк попался на вилку

4
  • 4.06.2023, 18:26
  • 11,876
Гиркин: Червяк попался на вилку

Российский террорист рассказал, что стоит за боями в Белгородской области.

Российский военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин в своем Telegram предсказал, что такими темпами Белгородская область станет «новым Донбассом»:

— В связи с массированными обстрелами и боями в Белгородской области российская власть оказалась в положении «червяка, попавшего на вилку». Противник «поставил на уши» густонаселенную и довольно благополучную (по российским меркам) область, а Кремль ничегошеньки не может сделать, чтобы Белгородчина не превратилась в такое-же постоянное поле боя, каким 9 лет является Донбасс.

Начать наступление на границе Белгородской области - это «игра по правилам противника» с соответствующим итоговым результатом. В ГШ РФ и Кремле, вероятно, это понимают. Но и просто «патирпеть» непрерывные вражеские атаки на Белгородчину (а потом на Курщину и Брянщину) - тоже выход «не ахти». Население в шоке и ропщет.

А противнику — только того и надо — у него достаточно «второсортных» частей и соединений, чтобы без особого напряжения поддерживать вновь образованную линию фронта, не трогая ударный резервный корпус, готовый к броску в направлении Азовского моря.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Откат на миллион
Откат на миллион Артем Черников
Кафка, ты неудачник
Кафка, ты неудачник Ирина Халип
Белорусский плацдарм Путина
Белорусский плацдарм Путина Юрий Фельштинский
Положить диктатора на лопатки
Положить диктатора на лопатки Артем Черников