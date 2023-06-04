Гиркин: Червяк попался на вилку 4 4.06.2023, 18:26

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Российский террорист рассказал, что стоит за боями в Белгородской области.

Российский военный преступник Игорь Стрелков-Гиркин в своем Telegram предсказал, что такими темпами Белгородская область станет «новым Донбассом»:

— В связи с массированными обстрелами и боями в Белгородской области российская власть оказалась в положении «червяка, попавшего на вилку». Противник «поставил на уши» густонаселенную и довольно благополучную (по российским меркам) область, а Кремль ничегошеньки не может сделать, чтобы Белгородчина не превратилась в такое-же постоянное поле боя, каким 9 лет является Донбасс.

Начать наступление на границе Белгородской области - это «игра по правилам противника» с соответствующим итоговым результатом. В ГШ РФ и Кремле, вероятно, это понимают. Но и просто «патирпеть» непрерывные вражеские атаки на Белгородчину (а потом на Курщину и Брянщину) - тоже выход «не ахти». Население в шоке и ропщет.

А противнику — только того и надо — у него достаточно «второсортных» частей и соединений, чтобы без особого напряжения поддерживать вновь образованную линию фронта, не трогая ударный резервный корпус, готовый к броску в направлении Азовского моря.

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