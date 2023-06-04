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Синоптики предупредили о двух неблагоприятных метеорологических явлениях

  • 4.06.2023, 19:23
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Синоптики предупредили о двух неблагоприятных метеорологических явлениях

Объявлены красный и оранжевый уровни опасности.

Красный уровень опасности объявлен на понедельник, 5 июня, в Гомельской области из-за чрезвычайной пожарной опасности. Ночью 5 июня на торфяниках Полесья ожидаются заморозки до -2ºС, в связи с чем объявлен оранжевый уровень опасности.

Как сообщил Белгидромет, в понедельник на большей части Гомельской и Минской области, а на остальной территории республики местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В этой связи объявлено штормовое предупреждение об опасном гидрометеорологическом явлении — красный уровень опасности!

Согласно карте запретов и ограничений на посещение лесов, которую публикует Минлесхоз, по данным на 4 июня запреты и ограничения введены в 102 районах нашей страны, посещение лесов разрешено лишь в 16 районах Могилевской области.

Пресс-служба МЧС сообщает, что ночью 5 июня на торфяниках Полесья ожидаются заморозки 0.. -2ºС, в связи с этим объявлен оранжевый уровень опасности.

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