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Ученые выяснили одно из условий счастливого брака

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  • 4.06.2023, 20:05
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Ученые выяснили одно из условий счастливого брака

Исследователи на протяжении двух лет проводили эксперимент, в котором участвовали 230 пар.

Американские ученые определили важное условие для счастливого брака — совместный банковский счет. Об этом сообщает портал Market Watch со ссылкой на научную работу группы исследователей из Школы бизнеса Келли Университета Индианы.

Ученые на протяжении двух лет проводили эксперимент, в котором участвовали 230 пар. Средний возраст — 28 лет, а средняя продолжительность отношений — пять лет. У 10% пар были дети. В начале исследования у всех добровольцев имелся личный банковский счет.

Пары разделили на три группы. Одной из них поручили создать совместный счет, вторая продолжила вести индивидуальный, а третьей группе нужно было самой определить, объединять ли свои финансы или нет.

По мнению ученых, супружеские пары, которые объединили доход, имели более счастливые и длительные отношения. Это исследователи объяснили высокой согласованностью финансовых целей, прозрачностью и общим пониманием брака.

А ведение отдельных счетов, по мнению ученых, облегчает решение о расставании. По их словам, такие типы отношений носят скорее «деловой», чем партнерский характер.

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