«Давид может победить Голиафа не только из рогатки» 1 4.06.2023, 20:46

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Фото: Getty Images

Уместный вопрос – оружие, которое привело к полузакрытой пресс-конференции теннисистки Соболенко.

Главный редактор Tribuna.com Олег Горунович прокомментировал реакцию Арины Соболенко на вопросы про Лукашенко и войну.

«Долго наблюдал за унылым спектаклем, который давала Арина Соболенко, гастролируя от турнира к турниру. Западным журналистам глубоко наплевать на Беларусь, на то, что происходит в нашей стране. Протесты 2020 года если и остались в их сознании, то блеклым фрагментом, на который наложились события последующих лет. Кто там протестовал, что Лукашенко такое сделал – уже и не вспомнится. Либо диктатор, либо президент, либо диктатор-президент. Скучно и, по большому счету, не так важно для продвинутого человечества.

Это спасло посредственную актрису. Соболенко не раз спрашивали о войне. И если в первые пару месяцев она еще немного путалась в ответах (например, могла пообещать поддержать Украину – и, конечно же, в результате обмануть), то со временем у нее выработался идеальный монолог – обтекаемый и изысканный. В либеральном учении это звучит так: ну ни один нормальный человек войну не поддерживает, но это не моя вина, я ни на что не могу повлиять, а спорт вне политики, спасибо за внимание. Ей было легко и приятно это повторять. Оружие казалось надежным и часто использовалось на пресс-конференциях.

Но этот монолог мог произвести впечатление только на тех, кто не в теме. Да и почти все западные журналисты, которые освещают теннис, не в тему (да и чего уж там – у Макрона Лукашенко вступает в НАТО). И поэтому этот водевиль всем понравился, а меня немного подкидывало. Ну, Арина, что ты здесь делаешь? Говорить о какой-то определяющей роли, о глобальной вине, о том, что все началось с Соболенко, конечно, не уместно, но чтобы вообще не иметь к этому никакого отношения – ну это уж слишком.

Когда после выборов белорусов избивали, бросали в тюрьмы, Соболенко добровольно подписала письмо в поддержку Лукашенко, а чтобы дальше оставаться вне политики, она тусовалась с ним на новогоднем утреннике 2020/2021, когда были репрессии в самом разгаре, а с последних маршей не прошло и месяца. Так вот Лукашенко, которого она так поддерживала, втянул Беларусь в войну, а она, Соболенко, говорит в Европах и Америках, что она тут ни при чем, и там это приняли без сомнений. Ни при чем – ну и хорошо тогда. И достаточно было просто спросить: ну вы, конечно, вне политики, но подписались в поддержку Лукашенко, встречали с ним Новый год во время репрессий. Лукашенко втянул Беларусь в войну. Может быть, вы чувствуете какую-то ответственность за свои предыдущие действия?

Нашлась смелая девушка, которая не побоялась спросить об этом в лоб. С давлением, которое мы ожидаем от настоящих украинцев, Даша Мещерекова, сотрудница «Украинской трибуны», уточнила то, что давно следовало прояснить после монолога «при чем тут я?!». А когда Арине объяснили при чем, у нее начались психические расстройства и вообще появилось чувство опасности. И это привело к полузакрытой пресс-конференции, где были подобраны нужные журналисты, чтобы спокойствию (или за что она там волновалась?) Соболенко ничего не угрожало.

Помимо возмущения и импульсивности украинская Даша имеет рост 160 сантиметров и весит около 56 килограммов. Этого оказалось достаточно, чтобы Соболенко запаниковала. Давид может победить Голиафа не только из рогатки. Уместный вопрос – тоже хорошее оружие (и при обыске его не отберут), хотя я убежден, что с Соболенко все равно все будет хорошо. Когда речь идет о белорусах и украинцах, репутация в теннисе не имеет большого значения. В остальном Арина вполне толерантная и воспитанная девушка. В теннисном туре таких любят», – написал Гарунович.

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