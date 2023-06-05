В Белгородской области РФ на энергообъекте начался пожар 2 5.06.2023, 7:49

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Местные власти заявили об атаке дрона.

Один из энергетических объектов горит в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом ночью в понедельник, 5 июня, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

«В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», — сообщил российские губернатор.

По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.

Гладков не указал, в каком именно районе и на каком именно объекте начался пожар.

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