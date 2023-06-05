В Белгородской области РФ на энергообъекте начался пожар

В Белгородской области РФ на энергообъекте начался пожар2
- 5.06.2023, 7:49
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Местные власти заявили об атаке дрона.
Один из энергетических объектов горит в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом ночью в понедельник, 5 июня, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
«В Белгородском районе горит один из энергетических объектов. Предварительной причиной возгорания стало сброшенное взрывное устройство с беспилотника», — сообщил российские губернатор.
По его словам, пострадавших нет, на месте работают оперативные службы.
Гладков не указал, в каком именно районе и на каком именно объекте начался пожар.