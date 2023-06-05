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Минобороны РФ заявило о начале большого контрнаступления ВСУ

  • 5.06.2023, 8:13
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Минобороны РФ заявило о начале большого контрнаступления ВСУ

Украинское командование якобы ввело в бой стратегические резервы

Утром в воскресенье, 4 июня, ВСУ начали крупномасштабное наступление на пяти участках фронта на «Южно-Донецком направлении», задействовав сразу шесть механизированных бригад. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны России.

Как заявил спикер российского Минобороны Игорь Конашенков, украинское командование ввело в бой стратегические резервы, задействовав две бригады – шесть механизированных и два танковых батальона.

«Целью противника являлся прорыв нашей обороны на наиболее уязвимом, по его мнению, участке фронта. Своих задач противник не добился, успеха не имел», – утверждает Конашенков.

В Минобороны РФ заявили о якобы сотнях убитых украинцев и десятках уничтоженных танков, БМП и боевых бронемашин. При этом утверждается, что начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в этот момент якобы находился на одном из «передовых пунктов управления» данного направления фронта.

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