Арина Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос» 5 6.06.2023, 16:05

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Вторая ракетка мира победила в четвертьфинале украинку Элину Свитолину.

Сегодня, 6 июня, белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос». Вторая ракетка мира победила в четвертьфинале украинку Элину Свитолину (192-й номер рейтинга).

В первом сете поначалу была равная борьба. Соперницы исправно брали свою подачу. Но в девятом гейме белоруска сделала брейк и довела партию до победы — 6:4.

В полуфинале Арина встретится с чешкой Каролиной Муховой (43-я позиция в рейтинге). В этом году белоруска выиграла три турнира: в Аделаиде, Мельбурне и Мадриде.

Как писал сайт Charter97.org, после матча против Камиллы Рахимовой Соболенко провела закрытую пресс-конференцию только для избранных журналистов, на которой объяснила это угрозой своему «ментальному здоровью».

Ранее теннисистка-ябатька отказалась отвечать на вопросы о связях с Лукашенко и войне в Украине.

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