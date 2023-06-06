Арина Соболенко вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»5
- 6.06.2023, 16:05
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Вторая ракетка мира победила в четвертьфинале украинку Элину Свитолину.
Сегодня, 6 июня, белоруска Арина Соболенко пробилась в полуфинал «Ролан Гаррос». Вторая ракетка мира победила в четвертьфинале украинку Элину Свитолину (192-й номер рейтинга).
В первом сете поначалу была равная борьба. Соперницы исправно брали свою подачу. Но в девятом гейме белоруска сделала брейк и довела партию до победы — 6:4.
В полуфинале Арина встретится с чешкой Каролиной Муховой (43-я позиция в рейтинге). В этом году белоруска выиграла три турнира: в Аделаиде, Мельбурне и Мадриде.
Как писал сайт Charter97.org, после матча против Камиллы Рахимовой Соболенко провела закрытую пресс-конференцию только для избранных журналистов, на которой объяснила это угрозой своему «ментальному здоровью».
Ранее теннисистка-ябатька отказалась отвечать на вопросы о связях с Лукашенко и войне в Украине.