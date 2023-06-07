Под Мелитополем и в Токмаке прогремела серия взрывов в воинских частях РФ
- 7.06.2023, 10:05
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Россияне «опоздали» с применением ПВО.
В Запорожской области в оккупированных поселке Мирное Мелитопольского района и городе Токмак прогремели взрывы в среду, 7 июня.
Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.
По его словам, жители Мирного рассказали о мощном взрыве возле захваченной россиянами воинской части.
«Рашисты пытались запускать «точное ПВО», однако опоздали», — говорит Федоров.
В Токмаке слышали не менее шести взрывов. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко публикует фото. Детали по взрывам уточняют.