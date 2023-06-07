«Купят машину, а потом жалуются» 4 7.06.2023, 10:43

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Как продавцам уберечь себя от претензий покупателя.

Читатель abw.by Александр уже дважды получал претензии от покупателей его автомобилей. Все дело в техническом состоянии машин и, как он считает, в безответственной позиции тех, кто приобретал авто.

«Ты же видел, что покупаешь»

У Александра по этому поводу своя позиция:

«Читаю на вашем сайте постоянно про то, как человека обманули и продали гнилой либо неисправный автомобиль и как потом можно вернуть свои деньги.

Считаю, что пока автомобиль находится в собственности, его вправе обслуживать так, как считают нужным: дорого ли, дешево ли, качественно или откровенно по-колхозному. Потом машину продают, выставляя за нее справедливую, по мнению продавца, цену. Допустим, кто-то хочет купить этот автомобиль, но тщательно не осматривает. Капот открыл, завел, прокатился с продавцом – его все устроило. В общем, купил и уехал.

А после покупки и оформления новый владелец приезжает к себе в городок, деревню или в этом же городе загоняет на СТО на диагностику. И начинается: ой-ой-ой, что ты купил, да это «труп» и т.д. Покупатель начинает звонить и «делать» продавцу нервы. Ну а что мешало до покупки загнать на диагностику? Ты же видел, что покупаешь. Это же твоя ответственность и твое решение. Получается, что купят машину, а потом жалуются.

Так вот, расскажите, пожалуйста, как обезопасить себя от таких покупателей, которые потом звонят, пишут, угрожают или идут в милицию. Даже если машина сломалась, а ведь это старый автомобиль, – это уже твоя головная боль. Или как? Я так две машины продал, а через месяц после покупки мне звонят и требуют часть денег вернуть, так как автомобиль сломался, а когда его осмотрели на СТО, то нашли кучу поломок. И в милицию меня вызывали, опрашивали. А оно мне надо – нервы себе расшатывать?».

Сам решил – сам купил

Начать нужно с того, что все граждане в соответствии с Гражданским кодексом (ГК) свободны в заключении договора. То есть читатель в своих умозаключениях прав: ты видишь, что покупаешь, и сам принимаешь решение, нужно это тебе или нет. Никто не принуждает подпись ставить, никто не «давит» сверху, не уговаривает, а значит, принимается самостоятельное и обдуманное решение.

Есть один очень важный момент: если покупатель автомобиля и продавец после совершения сделки вступили в конфликт, который дошел до суда, то там при толковании договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся слов и выражений (ст.401 ГК), безо всяких догадок и измышлений. Поэтому очень важно при составлении договора прописать все моменты, в том числе касающиеся технического состояния автомобиля.

Если условия документа существенно нарушены, то договор в силу законодательства могут расторгнуть (ст.420 ГК). Что значит «существенно»? Тут вариантов хоть отбавляй. Например, это техническое состояние машины, которое в договоре прописано как удовлетворительное и соответствующее нормальному техническому состоянию, а по факту оказывается, что на этом ездить нельзя.

Статья 424 ГК РБ. Договор купли-продажи

1. По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать имущество (вещь, товар) в собственность, хозяйственное ведение, оперативное управление (далее для целей настоящего раздела – в собственность, если из существа обязательства и статуса стороны в обязательстве не вытекает иное) другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять это имущество и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).

Как вы понимаете, претензии могут быть как обоснованными, так и нет, ведь продавец и сам может не знать всех тонкостей состояния продаваемой им машины, поскольку вряд ли проверял ее вплоть до последнего болтика. Поэтому очень важно во избежание последующих претензий в договоре купли-продажи все известные продавцу «косяки» прописать, чтобы покупатель поставил свою подпись под документом и согласился с тем, что приобретает.

Второй вариант – перед продажей автомобиля сделать диагностику основных систем и агрегатов на любой официальной СТО. Акт или его копию приложить к договору и сделать его неотъемлемой частью. Покупатель увидит заключение технических специалистов и ознакомится с состоянием автомобиля. Согласился, подпись поставил, купил – теперь это уже его сфера ответственности.

Или третий вариант: если на момент продажи машины имеется действующий техосмотр, то все последующие претензии покупателя суд может посчитать необоснованными. Продавец выполнил требования законодательства применительно к техническому состоянию транспортного средства и осмотр машины на станции диагностики прошел. Если техосмотра нет, то правильно будет перед продажей автомобиль загнать на линию.

Не важно, пройдете вы осмотр или нет в силу имеющихся в машине недостатков, но на руках у вас будет акт диагностики, в котором выявленные недостатки будут указаны. Акт прилагаем к договору купли-продажи, и дальше уже покупатель принимает решение. Купил – согласился с «косяками», а значит, топать ногами в суде и кричать, что машина была продана неисправной, уже не получится: суд не посчитает это веским аргументом.

Люди бывают разными: одни понимают, что «бэушка» – это кот в мешке, а другие считают, что при покупке автомобиля на вторичном рынке к нему требования должны быть как к новому.

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