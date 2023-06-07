Какие интересные авто предлагают в конфискате в начале июня 5 7.06.2023, 12:26

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Есть весьма привлекательные предложения.

Среди конфискованных автомобилей часто попадаются интересные предложения. Хотя, чаще всего, предлагают машины видавшие виды. Что интересное предлагают в июне 2023 в Беларуси?

Журналисты сайта ganc-chas.by посмотрели несколько авто, которые конфисковали у владельцев за какие-то нарушения закона или долги. На сайте есть и редкие, и классические автомобили.

Lifan MyWay

Такой редкий конфискованный кроссовер продают в Минске. 2018 год, бензиновый двигатель, механическая коробка.

Начальная цена – 20700 рублей. Это чуть более 7 тысяч долларов по курсу Нацбанка.

Не сказать, что популярное авто у нас. На сайте объявлений есть всего 6 предложений в Беларуси. Самый дешевый – 11 400 долларов. Самый дорогой – 14 тысяч.

Что это за зверь такой? Lifan – это частная китайская компания. Читается «лифань», означает «идти на всех парусах». Выпускает легковые авто, автобусы, мотоциклы, скутеры, квадроциклы. И если у нас о ней мало знают, то в Китае она была успешная. В конце 1990-х эта фирма выпускала 2 миллиона мотоциклов в год.

Правда в 2020 году дела у нее не заладились, от банкротства Лифань спасла Geely, которая перепрофилировала её на выпуск электроавтомобилей.

Семиместный кроссовер MyWay компания производит с 2016 года. Оборудован 1,8-литровым двигателем мощностью 125 лошадиных сил. Заявленный средний расход – 7,6 литра на 100 километров.

Kia Rio

Это более известная в Беларуси машина от южнокорейского производителя.

Данный экземпляр на торгах 2019 года выпуска – это четвертое поколение Rio. Выпускается с 2017 года, в 2020 был рестайлинг.

Сообщается, что бензиновый двигатель, механическая коробка. Правда, придется чинить – неисправно сцепление.

На торгах эту машину выставили с начальной ценой 24 тысячи 896 рублей. Это примерно 8 тысяч 500 долларов.

На сайте объявлений именно 2019 года таких авто 22 штуки. Примерная разбежка цен – 12,5-18,5 тысяч долларов.

Оснащается двигателями 1,4 и 1,6 литра на 100 и 123 лошадиных сил соответственно. Расход топлива – 5,7-6,4 литра на сотню.

Renault Sandero Stepway

Авто 2019 года выпуска, бензиновый двигатель, механическая коробка. Начальная цена – 23 900 рублей. Это 8155 долларов. В объявлениях машины этого же года можно найти в основном от 12 тысяч долларов.

Renault Sandero выпустили сначала как субкомпактный хэтчбек на шасси Logan. Позже появилась внедорожная версия Stepway. Он отличается увеличенным клиренсом и некоторыми изменениями в дизайне.

Данная модель в конфискате – это второе поколение.

Британский автомобильный журнал Auto Express оценил Sandero Stepway на 4 из 5 звёзд. Довольно практичная машинка.

Mercedes-Benz S320

А это для ценителей роскошной классики. Солидный Мерседес 2000 года выпуска выставлен с начальной ценой всего 6800 бел рублей. Это 2320 долларов по сегодняшнему курсу.

В описании на сайте конфиската маловато характеристик машины. Но, судя по индексу S320, он оснащен 3,2-литровым двигателем. С таким объёмом эти машины бывают как дизельные, так и бензиновые.

На сайте автообъявлений есть 5 таких старичков именно 2000 года. Некогда они олицетворяли собой мир роскоши и комфорта. А пацаны заворачивали головы им вслед. Сейчас же продают по объявлению от 3900 до 8400 долларов.

Конечно, это далеко не самая топовая версия S-класса того времени. Например, S600 c 5,8-литровым 12-цилиндровым двигателем продают за 6 тысяч долларов. Правда за заявленные 367 лошадиных сил придется поплатиться расходом 21,3 литра на 100 километров. Да это ж Зил-130 по трассе 25 литров кушал!

В общем, на заправке можно пустить скупую мужскую слезу. Хотя обычные мужики раньше такие машины и не могли себе позволить.

Volkswagen Golf

Еще одна легендарная машина. Это пятое поколение модели Гольф.

Авто 2008 года выпуска. Бензиновый двигатель объёмом 1,6 литра. Выставлен на торги с начальной ценой 11 300 рублей. Это 3855 долларов.

На вторичном рынке такие машины именно этого года продаются в основном в разбежке 5400-7900 долларов.

Правда конфискатовский Гольф выглядит по фото не в лучшем состоянии, видна ржавчина.

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