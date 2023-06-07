Бои за Бахмут: в ВСУ рассказали о новом продвижении вокруг города 7.06.2023, 23:47

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Город является одной из самых горячих локаций на Восточном фронте.

Спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские военные продолжают защищать Бахмутское направление.

Об этом сообщает Telegram-канал Сухопутных войск.

По его словам, Силы обороны Украины на Бахмутском направлении продолжают штурмовать позиции врага и продвигаются вперед. Сам Бахмут остается непокоренным и является одной из самых горячих локаций на Восточном фронте русско-украинской войны.

«Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия вдоль канала Северский Донец-Донбасс и в направлении населенных пунктов Богдановка, Ягодное, Сакко и Ванцетти, где продвинулись на расстояние от 250 до 1100 метров», - рассказал Череватый.

Он отметил, что враг сопротивляется и всеми возможными силами и средствами пытается удержать ранее занятые позиции. Россияне применили боевую авиацию, наносили удары по артиллерии различных калибров и реактивных систем залпового огня 357 раз, произошло 16 боевых столкновений.

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