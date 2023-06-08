ISW: ВСУ прорвали фронт на границе Донецкой и Запорожской областей 8.06.2023, 8:40

Взята тактическая высота в районе Великой Новоселки.

Аналитики из Института изучения войны (ISW) сообщают, что 7 июня ВСУ перешли в контрнаступление и прорвали линию фронта на границе Донецкой и Запорожской областей.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что российская армия якобы «сумела отразить контратаку ВСУ» в районе Великой Новоселки. При этом оккупанты якобы «все еще контролируют Новодонецкое».

Аналитики из Института изучения войны, отталкиваясь от информации из открытых источников, сообщают, что еще 6 июня украинские защитники пошли в бой в районе Новодонецкого.

За один день ВСУ сумели продвинуться на целый километр, достигнув тактической высоты к юго-западу от Великой Новоселки.

В интервью российским каналам некий «полковник К. Залесский» утверждал, что в этом районе ВСУ противостоят силы 60-й мотострелковой бригады, 127-й мотострелковой дивизии, а также три полка — 114-й, 143-й и 394-й.

С его же слов, оккупанты из 29-й армии якобы «сумели остановить продвижение ВСУ» в районе Павловки. Ё

Также накануне впервые росСМИ заявили о боях на территории Запорожской области. Со слов российских военных блогеров, ВСУ пытались продвинуться в районе Орехово.

«Вагнеровские» паблики пишут, что бои ведутся на всей линии Орехово — Токмак — Мелитополь.

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