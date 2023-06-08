Кто подсказал россиянам, как минировать Каховскую ГЭС? 8.06.2023, 8:54

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Плотина была построена так, чтобы выдерживать мощный удар извне.

Каховская ГЭС построена так, чтобы выдерживать сверхмощные удары извне, в том числе даже ядерный удар. Ее могли разрушить только взрывы изнутри.

Об этом рассказал главный инженер «Укргидропроекта» Николай Калинин, передает издание Теxty.

«Каховская ГЭС была спроектирована и построена так, чтобы выдержать ядерный удар извне. Поэтому любые разговоры, которые она могла как-то сама разрушиться, не имеют под собой никаких оснований. Это исключено», — говорит инженер.

По его словам, для разрушения ГЭС нужно было совершить одновременно несколько очень мощных взрывов.

«Если грамотно заложить взрывчатку, если кто-то подсказал, а мы знаем, что там работали рабочие российской энергетической структуры, то можно, наконец, получить то, что мы и получили. То, что было подорвано именно здание ГЭС, может свидетельствовать и о том, что россияне хотели разрушить не только дамбу, но и всю ГЭС как энергообъект в целом», – объяснил Калинин.

Почему не было слышно взрыва

Инженер объяснил, что взрыв не могли услышать, поскольку взрывчатка была заложена в глубине здания ГЭС – во внутренних помещениях ниже уровня воды.

«Скорее всего, была заминирована сама плотина, как раз в тех пролетах, которые были открыты, и, возможно, немного дальше. Плюс было заминировано само здание ГЭС, где установлены гидроагрегаты для генерирования электроэнергии. Обратим внимание – заминирована изнутри. Потому, как я говорил уже выше, плотина была спроектирована и построена так, чтобы выдерживать сверхмощный удар извне. Но не подрывы изнутри», – отметил он.

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭ на Херсонщине.

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