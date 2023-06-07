NYT: Дамбу Каховской ГЭС взорвали изнутри 7.06.2023, 14:00

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Эксперты по боеприпасам описали наиболее вероятный сценарий разрушения плотины.

Взрыв внутри здания — самая вероятная причина уничтожения Каховской гидроэлектростанции. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов по технике и боеприпасам.

По их словам, «структурный сбой» или атака извне возможны, но являются «менее правдоподобными объяснениями».

Журналисты NYT лишний раз напомнили своей аудитории о том, что о подрыве дамбы изнутри русскими оккупантами сразу заявляли украинские власти. А представители страны-агрессора давали «противоречивые комментарии». Позднее Кремль устами пресс-секретаря диктатора Путина Дмитрия Пескова заявил о «сознательном саботаже со стороны украинской стороны».

Эксперты, с которыми пообщались журналисты, предупредили, что имеющиеся доказательства очень ограничены, но внутренний взрыв они считают наиболее вероятным объяснением разрушения массивной железобетонной плотины.

Они подчеркивают, что взрыв в замкнутом пространстве носит более разрушительный характер, поскольку почти вся его энергия направлена на конструкции вокруг. А вот внешний взрыв воздействует на объект лишь небольшой частью своей силы. Т.е. для внешнего удара понадобилось бы гораздо больше взрывчатки, чем для внутреннего подрыва.

«Вы ограничены в том, сколько [взрывчатки] может нести боеголовка [ракеты]. Даже прямое попадание может не разрушит плотину», – заявил профессор инженерии и эксперт по взрывчатым веществам из Иллинойского университета Ник Глумак.

Он подчеркнул, что плотина – это конструкция, которая изначально рассчитана на воздействие огромных масс воды, поэтому разрушение такого прочного объекта потребовало бы значительного количества энергии.

Также эксперты допускают и самопроизвольное обрушение плотины, ранее подвергавшейся обстрелам, в которых воюющие стороны обвиняли друг друга. Так, в августе украинская ракета попала в дорогу, проходящую через плотину. А в ноябре российские войска, отступая из Херсона, устроили мощный взрыв, полностью разрушив часть этой дороги.

Профессор инженерии в Университете Мэриленда и член Национальной инженерной академии, изучавший прорывы плотин, Грегори Б. Бехер уверяет, что плотины иногда рушатся сами по себе, но «это выглядит подозрительно» в случае с Каховской ГЭС.

«С ноября козловые краны, открывающие и закрывающие шлюзовые ворота, почти не двигались, хотя неясно, почему они не работали. Это привело сначала к рекордно низкому уровню воды, а затем, когда зимнее таяние снегов и весенние дожди хлынули в водохранилище вверх по течению – к 30-летнему рекордно высокому уровню воды», – отмечает издание.

С начала мая вода поднялась выше ворот и перешла через вершину плотины. Спутниковые снимки, сделанные на прошлой неделе, показали, что большая часть проезжей части исчезла. Но пока не ясно, была ли дорога смыта потоком воды или разрушена каким-то взрывом.

По словам профессора Бехера, комбинация поврежденных шлюзовых ворот и паводка может вызвать отрыв нескольких створок, но маловероятно, что это в итоге разорвет на части массивную плотину.

Утром 6 июня стало известно, что российские оккупационные войска подорвали Каховскую ГЭС. По данным ГУР Минобороны, подрыв произошел около 2:30 ночи.

В Укргидроэнерго сообщили, что подрыв произошел в машинном зале. Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. По предварительному прогнозу, ожидается срабатывание водохранилища в течение следующих 4 дней.

Всего в зону подтопления могут попасть 80 населенных пунктов.

Президент Украины Владимир Зеленский провел срочное заседание СНБО из-за подрыва Каховской ГЭС. На заседании СНБО согласован комплекс международных мер безопасности, чтобы привлечь Россию к ответственности за совершенный теракт.

Спикер ГУР Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Украина имеет доказательства дистанционного подрыва Каховской ГЭС российскими оккупантами. По его словам, войска РФ перемещали взрывчатку и технику для осуществления в будущем контролируемого взрыва.

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