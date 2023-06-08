В Луганске дальнобойные ракеты уничтожили военную базу РФ 8.06.2023, 11:05

2,292

После серии взрывов над оккупированным городом поднялся дым.

Утром 8 июня во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы. После этого в городе поднялся огромный столб черного дыма.

Стоит отметить, что после взрыва на месте происшествия были отчетливо слышны звуки детонации. Об этом сообщают местные Telegram-каналы, передает obozrevatel.com.

Местные пропагандисты утверждают, что в городе прогремело сразу несколько взрывов. Удивительно, но та этот раз кремлевские пропагандисты ничего не заявляли о «работе ПВО».

На видео, которое распространяется в сети, видно, что взрывы прогремели, вероятно, в промышленной зоне Луганска. На кадрах видно, что дым поднимается из-за бетонных стен.

В то же время некоторые российские «военкоры» уже успели отчитаться, что взрывы прогремели на территории Луганского тепловозостроительного завода. Причины и последствия взрывов пока что неизвестны.

Журналист Денис Казанский сообщает, что в Луганске был нанесен ракетный удар по базе российских оккупантов. В результате отработки загорелась военная техника агрессора. Более того, очевидцы утверджают, что слышали 6 взрывов, после чего начал подниматься черным дым.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».